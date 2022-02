Sarri deluso dalla Lazio, Pedullà: “Ora si capisce meglio la scelta di Inzaghi”

Intervenuto sul suo sito, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Lazio. Sarri si aspettava rinforz

"Maurizio Sarri esce malissimo da questa sessione di mercato. Si aspettava di più, molto di più: l’indice di liquidità sono tre parole fittizie nella sua testa. L’indice di liquidità a luglio, l’indice di liquidità a gennaio, ma se questo era il problema tanto valeva dirlo… Le sue riflessioni sono profonde e la delusione cocente. Dimissioni? Non escludiamo che gli possa essere balenata quest’idea, ma il rispetto per i suoi calciatori oggi ha la precedenza. Sarri non scende dal treno in corsa, ma non vuole lottare per il settimo o l’ottavo posto, altrimenti avrebbe detto no alla Lazio la scorsa estate", spiega l'esperto di mercato che poi aggiunge: "Se questo era un metodo per far stancare Sarri, nessun problema. Si è già stancato. E ora si capisce meglio per quale motivo dalla sera alla mattina Inzaghi sia passato da un quasi accordo a una fuga verso l’Inter. Cinque o sei mesi dopo la parola d’ordine era: tesseriamo Kamenovic".