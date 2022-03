Sarri: “Da dicembre la mia Lazio gioca così. Vogliamo andare in Europa”

A Sky Sport, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria di stasera contro il Cagliari

A Sky Sport, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria di stasera contro il Cagliari: “Sono soddisfatto, noi da dicembre però stiamo giocando così. Abbiamo fatto 10 gol in 4 trasferte, la squadra gioca su buoni livelli e si esprime con qualità, stiamo crescendo. Essendo il calendario così pieno è difficile per tutti, ora è normale senza coppe, siamo andati oltre avendo perso punti dopo le partite del giovedì, è un limite. Quando i risultati non coincidono col campo, qualcosa stai sbagliando ecco, particolari. Il gol preso all’ultimo col Napoli non si può prendere ecco, non mi va giù. Secondo miglior attacco del campionato? Sono più contento di prenderne molti meno di prima. Il calcio è anche questione di equilibrio. Avere un minimo di solidità per me è estremamente importante, poi chiaro che mi piace fare un calcio offensivo".