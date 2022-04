Sarri: “La Lazio contro il Milan ha messo tutto nella partita”

L'allenatore biancoceleste ha parlato della sconfitta contro i rossoneri maturata nei minuti di recupero

Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Milan ha parlato ai microfoni di DAZN: «Amarezza? Abbiamo messo tutto nella partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo pagato nella seconda parte della gara una settimana travagliata con tanti giocatori della febbre e non sapevamo chi poteva giocare novanta minuti. Ci dispiace ma ci fa piacere che i ragazzi abbiano messo in campo tutto quello che avevano».

No, non credo. Chiaro che se la Curva fosse stata tutta piena qualcosa di aiuto in più ci poteva arrivare. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare dopo una settimana particolare.

Va chiesto alla società, specie sul mercato, se ha un piano a o un piano b, per me non cambia niente. Sintonia con l'ambiente? Ci sto benissimo, con ambiente e squadra, i ragazzi sono cresciuti. Hanno largamente giocato una parte della gara in linea con la prima in classifica. Il lavoro procede bene.