Sarri: “Luis Alberto? Ci deve delle spiegazioni. Ho litigato fortemente con…”

Le parole del tecnico in merito al mancato arrivo dello spagnolo per il raduno iniziato mercoledì scorso

" Luis Alberto non ha risposto a una convocazione, è un problema societario dal punto di vista gestionale. Dal punto di vista morale sto aspettando che torni e ci convinca di quello che ha fatto, altrimenti ci dovrà chiedere scusa, a me e ai compagni di squadra".

Così il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri in merito al mancato arrivo dello spagnolo per il raduno iniziato mercoledì scorso. "La pena di morte nei miei gruppi non c'è mai stata - ha comunque sottolineato Sarri - Ho litigato anche fortemente con i miei giocatori in passato, li ho tenuti fuori ma poi dopo un paio di partite sono rientrati".