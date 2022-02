Sarri: “Mercato? Inutile parlarne. Con Lotito rapporto diretto. Scontento? Non rispondo…”

Le parole del tecnico della Lazio in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

"Il mercato si è concluso, stop. Inutile stare qui a parlarne. Ogni tipo di discorso in questo momento si può ritorcere contro la squadra, dobbiamo fare meglio con questi giocatori e secondo me si può fare meglio. Io devo tenere la squadra lontana dagli alibi. Siamo questi e dobbiamo fare meglio con questi". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Il tutto al termine di un mercato che ha portato il solo Jovane Cabral alla corte dei biancocelesti a fronte di diverse cessioni.

"Vediamo quello che ci può dare questo ragazzo - ha ammesso Sarri -, io lo conosco pochissimo. Ma c'è una persona che l'ha seguito, anche se in maniera superficiale. Dal punto di vista fisico ha meno dei nostri, ha fatto 45 giorni di infortunio. Qualcosa gli può mancare, è esplosivo e resistente e ha qualche numero in accelerazione". A chi gli chiede come sia il rapporto con il presidente Claudio Lotito, il tecnico toscano precisa: "Il rapporto con il presidente è un rapporto diretto, io gli dico quello che penso e lui mi dice quello che può fare. Se sono scontento? Non rispondo, questa è una trappola, ho 63 anni e non ci casco…".