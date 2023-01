Sarri: “Milan fortissimo, anno scorso più di noi e di tutti. Il -15 alla Juve…”

Alla vigilia della sfida contro il Milan di domani, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza

Alessandro Cosattini

Alla vigilia della sfida contro il Milan di domani, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza: "Non dobbiamo essere superficiali, affrontiamo i campioni d'Italia e negli scontri diretti ci hanno sempre messo in difficoltà. Il Milan ha forte e ha perso un derby, sarà più motivato del solito. Nella nostra testa dobbiamo vedere l'opportunità che ci offre la partita. Noi possiamo competere con tutti, l'anno scorso hanno dimostrato di essere più forti di noi negli scontri diretti. Più forti di noi, ma più forti di tutti anche perché hanno vinto loro lo scudetto".

FELIPE ANDERSON - "Un futuro alla Mertens a prescindere dall'assenza di Immobile? È forte, può fare bene in qualsiasi ruolo. Mertens era più offensivo, capace nell'area di rigore. Possono dare il contributo in qualsiasi ruolo i giocatori forti. Ci può dare tanto anche da esterno naturalmente. Falso nove ideale per Sarri? In questo momento ci manca solo avere un numero d'attaccanti di questo livello da consentirci di ruotare di più. Può migliorare nell'attaccare l'area, ma gli manca poco. È forte Felipe, a differenza degli anni scorsi sta trovando anche continuità. Se continuando a giocare con questi e tre tutte le volte, prima o poi la pagheremo ecco. Riportare largo Felipe? In questo momento mi sembra di no".

JUVE - "Non pensiamo alla Juve, una situazione in completa evoluzione. Ieri sera ho visto due squadre molto, molto forti. Nessuno dei 25 giocatori che ho a parlato della situazione della Juventus. Penalizzazione a campionato in corso? Non te lo so dire, il diritto a scuola mi annoiava molto".

MERCATO - "Io domani gioco col Milan campione d'Italia e oggi non parlo di mercato. Io devo solo cercare di recuperare Immobile il prima possibile".

IMMOBILE - "Ci sono domani dei controlli o dopodomani. Lì facciamo il punto, le sue sensazioni sono buone in questo momento, speriamo nella conferma strumentale, che le sensazioni siano giuste".

MILAN - "Una squadra fortissima, ha preso giocatori giovani e forti. Il Milan ha speso 28 milioni per De Ketelaere, hanno fatto un lavoro straordinario in questi tre anni, il club sembrava in declino".