Sarri: “Supercoppa? Avrei preferito vittoria Milan per 3-0. Sono preoccupato perché…”

Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della sfida contro il Milan di martedì

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo sul Bologna in Coppa Italia e in vista della sfida contro il Milan di martedì con i rossoneri reduci dal pesante KO in Supercoppa contro l'Inter: