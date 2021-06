Roma, rovinato il murales dedicato a Mourinho: volto coperto dal fumo di Sarri

Brutto episodio a Roma, dove la rivalità tra tifosi laziali e romanisti fa sentire ancora una volta la sua pressione

Brutto episodio a Roma, dove la rivalità tra tifosi laziali e romanisti fa sentire ancora una volta la sua pressione. Come testimoniato dalle immagini seguenti, infatti, i sostenitori della Lazio, euforici per l'arrivo sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri, hanno imbrattato il murales in onore di Josè Mourinho, nuovo allenatore giallorosso, presente nel quartiere testaccio. A sostituire il volto di Mou, una nuvola di fumo dalla bocca dello stesso Sarri. Le immagini: