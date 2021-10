Sarri: “Non rispondo a Mourinho. Lega preoccupante sui calendari, stop Immobile…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio dopo la vittoria per 2-0 in Europa League contro la Lokomotiv Mosca

Alessandro Cosattini

La Lazio vince in Europa League: finisce 2-0 contro la Lokomotiv Mosca. L'unica nota negativa è lo stop di Ciro Immobile, costretto al cambio al 42' per un problema fisico. Così Maurizio Sarri ha parlato delle sue condizioni e della prova dei suoi a Sky Sport: "I ragazzi stanno facendo tante cose che proviamo in allenamento, siamo migliorati tecnicamente. È stata un'altra bella partita, dispiace per i soli 2 gol di scarto, sono felice per i gol di Basic e Patric".

IMMOBILE - "Ciro non sta male, ha la sensazione di essersi fermato in tempo, speriamo sia un risentimento tendineo e non muscolare, speriamo in questo. Ha sentito un fastidio nella parte proprio bassissima della coscia".

PERCORSO - "Per me la Lazio è una squadra difficile, loro venivano dal 3-5-2, io gioco a 4. A Napoli giocavano già 4-3-3 o 4-3-1-2, il percorso era meno traumatico e più breve".

MOURINHO E LEGA - "Le parole di Mourinho? Ho grande stima, non rispondo a questa cosa, lui ha tutto il diritto di pensare ciò che vuole. Alla Lega rispondo: loro non conoscono i loro comunicati. A cosa fanno riferimento sulle 48 ore? Domenica è Lega Serie A, non Uefa. 14 luglio 2021, comunicato 5, una squadra può giocare solo il terzo giorno. La cosa delle 48 ore in Italia non ha riscontro. Questi non conoscono le loro norme, sono preoccupato. A norma di regolamento domenica possiamo, ma ci dev'essere il buonsenso che non è comune, è rara. Hanno giocato giovedì? Mettiamole tardi, invece noi primo slot della domenica alle 12.30, lo dico per la tutela di tutta la Lazio".