Lazio-Inter, Sarri può sorridere: recuperati Immobile e Zaccagni, un solo indisponibile

Ciro Immobile ha svolto ieri il primo allenamento in gruppo e ci sarà contro l'Inter. È questa l'indicazione che arriva da La Gazzetta dello Sport in merito al recupero dell'attaccante napoletano. "Sarri può tirare un sospiro di sollievo: contro l’Inter avrà il suo centravanti. trio Luis Alberto-Leiva-Milinkovic. Novità invece in difesa con Patric al posto dello squalificato Acerbi", spiega il quotidiano. Il difensore è l'unico giocatore non a disposizione anche perché c'è da segnalare anche il recupero di Zaccagni, tornato in gruppo dopo un paio di giorni di stop causa influenza. Partirà dalla panchina ma rappresenta una soluzione a partita in corso per l'ex tecnico di Juve, Chelsea e Napoli.