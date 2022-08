Sarri: “Partita pericolosa tra Inter e Napoli. C’è il rischio che…”

A Sky Sport, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così a pochi minuti dal match contro la Sampdoria: “Saper gestire le vittorie post Inter? È una partita pericolosa dal punto di vista mentale, è tra Inter e Napoli. C’è il rischio di non avere la stessa mentalità della scorsa, per fare un passo in avanti sappiamo cosa serve. Luis Alberto? In questo momento è un giocatore che si applica molto e ci sta dando altrettanto. Ha passato un'estate non serena e problematica, ora però è più dentro il nostro gruppo”.