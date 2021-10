Sarri: “Lazio-Inter? Strano sia finita in 22. Luiz Felipe punito dopo saluto a un amico”

Il tecnico della Lazio, intervistato da Sky Sport, è tornato ancora una volta sugli episodi della sfida di sabato scorso con l'Inter

"Mi ha meravigliato il fatto che la partita sia finita con 22 giocatori in campo. Secondo me c'erano gli estremi, ampiamente, affinché la partita finisse con qualche giocatore in meno. Queste sono le decisioni del Giudice Sportivo, sul referto dell'arbitro. Accettiamo questo, mi sembra strano che un nostro giocatore va a salutare un amico, anche se in maniera inopportuna e in un momento inopportuno, e alla fine debba anche scontare una squalifica".