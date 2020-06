Due assenti nel Sassuolo in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. De Zerbi deve rinunciare allo squalificato Marlon e l’infortunato Toljan. Il tecnico cambia qualcosa rispetto alla gara di Bergamo con l’Atalanta.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in difesa ci saranno tre volti nuovi mentre a centrocampo Obiang prendere il posto di Bourabia. In avanti pronto Djuricic, con Defrel che dovrebbe sedersi inizialmente in panchina.