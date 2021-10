Serie A, Okereke illude il Venezia, poi il Sassuolo reagisce: i neroverdi vincono 3-1

Dopo aver tremato e aver temuto la sconfitta per il gol di Okereke, il Sassuolo esce alla distanza e porta a casa una partita importante

Dopo aver tremato e aver temuto la sconfitta per il gol di Okereke, abile a portare avanti il Venezia nel primo tempo, il Sassuolo di Dionisi esce alla distanza e riesce a portare a casa una partita importante per la sua classifica. Alla rete del vantaggio ospite, infatti, i neroverdi reagiscono cinque minuti dopo con un bel gol di Domenico Berardi, che manda le squadre all'intervallo in parità.

Nella ripresa, per il Venezia non ce n'è: prima un autogol di Henry manda in vantaggio il Sassuolo, poi Frattesi chiude i conti sul 3-1. Con questa vittoria, la squadra di Dionisi sale temporaneamente al 12° posto in classifica, a 11 punti, mentre il Venezia resta fermo a 8.