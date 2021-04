Inter, Sassuolo bestia nera: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 a San Siro

La formazione emiliana è diventata un incubo per i nerazzurri: l'ultimo successo casalingo risale alla stagione 2014/15

L'Inter di Antonio Conte si prepara per il recupero della gara contro il Sassuolo, in programma domani a San Siro alle ore 18:45. Come ricorda il Corriere delloSport, gli emiliani rappresentano la vera bestia nera dei nerazzurri degli ultimi anni: "Il presente è la ricorsa al tricolore che passa dal recupero di domani contro il Sassuolo, a San Siro bestia nera dell'Inter (2 pari e 3 vittorie delle ultime 5 in casa dei nerazzurri)".