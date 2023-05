Serie A, Sassuolo-Bologna: 1-1. A Berardi replica Dominguez

Il derby emiliano nel finale ha regalato un'occasione per parte: per il Bologna ci ha provato Arnautovic di sinistro, ma Consigli non gli ha permesso di passare. A fine gara il Sassuolo ha provato a fare il colpaccio con Alvarez che ha provato a concretizzare una punizione di Laurientè. Ma nulla di fatto e la lotta per l'ottavo posto continua.