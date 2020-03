Serie A – Doppio Caputo e Boga: il Sassuolo regola il Brescia, rondinelle ultime in classifica

Tutto facile per il Sassuolo che, nel recupero della 26° giornata di Serie A, liquida 3-0 il Brescia e sale a 32 punti in classifica, mettendosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. In un Mapei Stadium deserto per l’ordinanza di giocare a porte chiuse, i neroverdi la sbloccano all’ultimo minuto del primo tempo con Caputo che poi trova il raddoppio al 61′ su assist di Bourabia. Nel finale arriva il tris di Boga che cementifica la vittoria del Sassuolo che ora è undicesimo in classifica a 32 punti. Il Brescia, invece, resta ultimo a quota 16.