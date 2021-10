Sassuolo, Carnevali: “L’Inter voleva Raspadori e Scamacca, ma non sono ancora pronti”

Intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Inter, Giovanni Carnevali, ad neroverde, ha parlato così del match

"Defrel? Scelta tecnica del mister, in questo momento giusta perché Raspadori è affaticato. Sicuramente farà bene. L'Inter mi ha chiesto in poco tempo sia Raspadori che Scamacca, ma la nostra volontà è sempre stata quella di trattenerli. Sono giovani, hanno tempo per crescere qui e secondo me non sono ancora pronti per una grande squadra. Comunque me li hanno chiesti anche altre squadre, non solo l'Inter. Locatelli e Pellegrini? Sono l'emblema di un percorso che va nella direzione giusta, siamo contenti per loro".