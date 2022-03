Sassuolo, Carnevali: “Via i big? Servono offerte congrue. Abbiamo richieste, ma…”

Le parole dell'ad del Sassuolo sui gioielli del club neroverde, molto ambiti sul mercato e che piacciono anche all'Inter

"I nostri giocatori stanno bene in tante squadre, io sono aperto a parlare con tutti, poi vediamo (ride, ndr). Siamo bottega cara nel modo giusto. Se arrivassero offerte congrue, venderesti tutti e tre i giocatori offensivi? E anche Frattesi? È un bel problema questo. Dovremo lavorare bene in estate. Perché ci metto dentro anche Traoré, qualche richiesta l’abbiamo. L’anno prossimo sarà il decimo anno in Serie A per il Sassuolo, il progetto è mantenere la categoria e avere i conti in ordine. Abbiamo venduto Marlon, Locatelli, Caputo e a gennaio Boga, più cessioni del passato. Per il prossimo vorremmo mantenere l’ossatura, non abbiamo la necessità di vendere. Devono esserci offerte congrue, non ci andremo a privare di 4 o 5 giocatori ecco. Tutti e tre via i giocatori d’attacco è difficile, noi come società ci stiamo preparando perché tutto può succedere. Le richieste le abbiamo, ma non occorre vendere, potremmo cercare di alzare l’asticella anche noi, tenendoli".