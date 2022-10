Inter, in difesa torna Acerbi. Spazio anche per D’Ambrosio? Ballottaggi sulle fasce

"In difesa dovrebbe tornare Acerbi e ci potrebbe essere spazio anche per D’Ambrosio. Sulle fasce spazio alla fisicità di Gosens e Dumfries: Dimarco, in grande condizione, potrebbe giocare ancora. In regia, dopo la partitona di Calhanoglu coi catalani, si dovrebbe rivedere Asllani. Mentre in attacco non ci sono alternative (a parte il 17enne Carboni) e Lautaro, affaticato una settimana fa dopo la sfida con la Roma, è costretto agli straordinari. Ma tutti devono tenere duro, come contro il Barcellona. E anche di più", riporta il Corriere della Sera.