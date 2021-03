Sassuolo, De Zerbi: “Con l’Inter gara dura. Europa? Difficile se le altre…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi sull'obiettivo Europa e sulle sfide contro il Torino e l'Inter

Al termine del successo per 3-2 sul Verona di Juric, con il sorpasso in classifica proprio sugli scaligeri e l'ottavo posto conquistato, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in collegamento con Sky Sport. L'Europa resta l'obiettivo dei neroverdi emiliani: "Credo che confermare l'ottava posizione sia un risultato strepitoso. Se davanti nessuno buca la stagione è difficile inserirsi. “Tifavo” perché le grandi andassero avanti nelle coppe europee il più possibile ma in questo momento non c’è molto spazio. Bisogna pensare a battere il Torino per poi concentrarci sul rush finale, restando realisti".