Sassuolo, Dionisi: “L’Inter non meritava di vincere. Primo gol? Una cosa mai vista”

L'Inter torna alla vittoria in campionato. Importante il 2-1 rifilato dai nerazzurri al Sassuolo in trasferta, nonostante la buona prova da parte dei ragazzi di Dionisi. Il tecnico neroverde ha parlato al termine della gara ai microfoni di DAZN: "Sono dispiaciuto perché ce la siamo giocata alla pari al 70', ma ci è mancato qualcosa. Questa partita l'Inter non meritava di vincerla, tutte e due hanno giocato per vincere, ma il risultato più giusto sarebbe stato il pari. Nelle individualità abbiamo qualcosina in meno e loro lì hanno vinto.

Il rammarico è stato arrivare poco lucidi nel finale, ma fino al 70' lo siamo stati ed ero molto soddisfatto dell'atteggiamento e della prestazione. Il primo gol dell'Inter? E' la prima volta che vedo il fallo per chi fa ponte quando uno salta, di solito capita sempre il contrario. Squadre che ti attaccano sono forti nell'andare in avanti, ma deboli quando le attacchi negli spazi. Frattesi è uscito per un risentimento, Torsvedt si portava dietro dei problemi fisici e quindi non potevo chiedere di più. Con Alvarez abbiamo provato a riprenderla, concedendo qualcosina in più ovviamente. Senza Berardi, il nostro giocatore più importante, gli altri vengono responsabilizzati, ma se lo avessimo avuto, l'Inter avrebbe avuto più problemi. Speriamo rientri presto, è il nostro giocatore più determinante. Chi sta giocando però non lo sta facendo rimpiangere".