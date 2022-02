Sassuolo, Dionisi: “Anche il Liverpool in difficoltà contro l’Inter. Con Ferrari out…”

Le parole dell'allenatore neroverde alla vigilia della gara del Meazza tra la sua squadra e l'Inter di Simone Inzaghi

Dobbiamo mantenere l'atteggiamento delle ultime due partite perché la prestazione è una conseguenza dell'atteggiamento. E per atteggiamento intendo con la palla e senza palla, su questo siamo stati altalenanti: nelle ultime due gare non lo siamo stati, domani non lo dovremo essere perché difficilmente potremmo ottenere un risultato positivo".

Sui singoli: "Scamacca tra i più chiacchierati? Non giochiamo per la visibilità ma giochiamo per confermarci e per il risultato. Rientrano Gianluca e Giacomo (Raspadori, ndr) e faranno parte della partita. Esce Ferrari perché squalificato purtroppo. Chi al suo posto? Ruan a destra può essere una soluzione. Ho giocatori che devono mettersi a disposizione tutti e devono imparare a farlo".