Sassuolo, Dionisi: “Pinamonti? Ha chiesto lui il cambio, penso niente di grave”

Le parole del tecnico: "Io l'avrei tolto perché aveva speso tanto, dopo 5 giorni rigiocare in una gara dove c'era da correre, e sarebbe uscito"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia, Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , ha parlato così di Andrea Pinamonti , uscito anzitempo durante la gara.

"Non ho chiaro cosa abbia avuto. Io l'avrei tolto perché aveva speso tanto, dopo 5 giorni rigiocare in una gara dove c'era da correre, e sarebbe uscito. Lui ha chiesto il cambio ma neanche lui aveva chiara la situazione però non credo sia niente di grave".