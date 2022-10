Sassuolo, Dionisi: “Pinamonti? Più pensa al gol e più non arriva. Senza Berardi…”

Le parole dell’allenatore dei neroverdi ai microfoni di DAZN dopo la gara di stasera in casa dell’Atalanta

Daniele Vitiello

Al termine di Atalanta-Sassuolo, Alessio Dionisi ha parlato della gara ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: “Avevamo deciso di aspettare l’Atalanta per poi correre in avanti, l’abbiamo fatto bene recuperando tanti palloni e andando in vantaggio. La nostra è stata una buona prestazione, il risultato è negativo ma non lo meritavamo. Abbiamo tenuto testa a un’Atalanta forte che sta facendo un gran campionato”.

Sul nuovo stop di Berardi: “Si è fermato subito perché non era tranquillo, ha chiesto di uscire. Ma è presto ora per capire cosa sia successo. Sono ottimista per natura e poi anche perché sembra così”.

Intanto Pinamonti fatica senza Berardi: “È molto propositivo, per lui è difficile senza Berardi ma sono molto soddisfatto di quello che sta facendo. Quando rientreranno i calciatori di qualità sarà il primo a beneficiarne. Ora sta avendo l’atteggiamento giusto, senza pensare al gol che manca, più ci si pensa e più non arriva. Noi dobbiamo metterlo in condizione di finalizzare”.

Qualcosa da registrare anche in difesa: “Il primo gol preso mi ha fatto arrabbiare, nasce da una rimessa laterale veloce e ci siamo distratti. Peccato, perché ha determinato il risultato finale, se avessimo chiuso il primo tempo in vantaggio sarebbe stata un’altra partita. Dobbiamo migliore in questa attenzione quando gli altri hanno la palla”.