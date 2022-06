Dionisi: “Scamacca? Spero di godermelo ancora. Raspadori e Berardi…”

"Berardi piace a tante squadre? Quando si allenano giocatori bravi, la possibilità di non allenarli più c'è, l'ho messa in conto sul finire della stagione, poi vediamo. Scamacca? Forte e giovane che si merita la vetrina che sta ricevendo. Spero di godermelo ma so che potrebbe lasciarci. Per la struttura è rapido e tecnico, caratteristiche non da poco. Ha ancora margine di miglioramento. Spero ancora di allenarlo".