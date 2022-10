Sassuolo, Frattesi: “Ritiro schifoso, ma ora sono contento. Inter? Per 70’…”

La prestazione c'è stata, abbiamo fatto 70' importanti. Manca ancora qualcosina, ma quando rientreranno tutti riusciremo perlomeno a pareggiare queste partite. Berardi? Sappiamo tutti che fa la differenza in Serie A, non lo scopro io. Ci è mancato, avrebbe sicuramente fatto gol e assist, ma sono stati bravi anche quelli che lo hanno sostituito. Ci darà qualcosa in più quando tornerà. Ultimo anno al Sassuolo? Io cerco di fare il massimo, poi queste sono cose che vedranno il mio procuratore che Carnevali. Non ne parliamo, altrimenti si arrabbia (sorride, ndr). Ho iniziato il ritiro malissimo, perché sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato nulla. Ho fatto un ritiro schifoso, poi mi sono rimboccato le maniche perché per cercare di andare in un top club bisogna fare benissimo qua. Sono felice alla fine di essere rimasto, darò il massimo finché sarò al Sassuolo".