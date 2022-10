Sassuolo-Inter, 4 curiosità: dal fulmine Dzeko all’esordio speciale di Mkhitaryan

Alcune curiosità sugli incroci a due giorni dalla gara di campionato tra i neroverdi e la squadra di Inzaghi

Alessandro De Felice

Dopo il successo di misura sul Barcellona nel terzo turno del Gruppo C di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo nella gara valida per il non turno della Serie A 2022/2023.

Andiamo a scoprire alcune curiosità a due giorni dalla sfida tra i nerazzurri e i neroverdi:

ARGENTINI DI SASSUOLO - L'Inter ha segnato 34 gol in campionato contro il Sassuolo, 19 al Mapei Stadium. Tra questi ben 10 sono stati realizzati da calciatori argentini: una carrellata imperdibile, da Milito a Palacio, fino ad arrivare a Lautaro Martínez.

FULMINE DZEKO - Edin Dzeko ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, quattro dei quali al MAPEI Stadium. Nella sfida della passata stagione l'attaccante nerazzurro è stato decisivo nella rimonta dell'Inter: entrato nel corso della ripresa, Dzeko impiegò solamente 33 secondi per realizzare il gol del pareggio nerazzurro.

LA PRIMA DOPPIETTA DEL TORO - Lautaro Martínez ha realizzato 4 gol contro il Sassuolo in campionato: inoltre, la prima marcatura multipla del Toro in Serie A è arrivata proprio contro i neroverdi al Mapei Stadium nella sfida della stagione 2019/20. Uno stadio speciale per Lautaro: a Reggio Emilia il Toro ha fatto il suo esordio assoluto in nerazzurro, nella 1^ giornata del campionato 2018/19.

MKHITARYAN E UN ESORDIO SPECIALE -Henrikh Mkhitaryan ha esordito in Serie A proprio contro il Sassuolo il 15 settembre 2019: un giorno speciale per il centrocampista, primo armeno della storia del campionato italiano. Debutto con gol per Mkhitaryan, che in quell'occasione segnò anche la sua prima rete in Serie A.

(Fonte: Inter.it)