Ambrosini: “Inter ad un punto di svolta. La chiave è l’equilibrio. Lukaku…”

«Quando capitavano i momenti brutti è che il calcio ti dà sempre un’altra possibilità. L’Inter è ad un punto di svolta, non per la classifica che è corta ma perché è all’interno di un processo di cambiamento che non ha portato ad un equilibrio. Segna tanto, ma incassa troppo e la chiave è trovare questo equilibrio». Massimo Ambrosini, prima di Sassuolo-Inter ha detto la sua sul momento della squadra di Conte. L’opinionista di Skysport ha aggiunto:

-Ti sorprende che Conte abbia rinunciato a Lukaku da titolare?

C’è stato l’infortunio e pensi in ottica dell’ultimo mese a dargli del riposo. In questa partita il Sassuolo gioca e magari l’Inter ha meno bisogno di appoggiarsi ad un attaccante di riferimento. I nerazzurri potrebbero trovare più spazi per l’atteggiamento del Sassuolo, potrebbe essere l’occasione per farne a meno. Ma c’è Sanchez come alternativa.

-Si è interrotto il processo di crescita dell’Inter?

Il percorso deve portare l’Inter a stare nelle posizioni alte della classifica. Ma che obblighi i nerazzurri a provare a vincere quello è un imperativo. Conte fa bene ad arrivare all’Inter. Una sterzata o una sensazione di continuità è giusto che lui riesca a darla alla squadra in questo momento. Troppi alti e bassi.

(Fonte: SS24)