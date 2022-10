Femminile, Sassuolo-Inter 1-1: Chawinga nel recupero evita la sconfitta

Dopo la vittoria per 4-0 nel derby contro il Milan, le Inter Women tornano in campo contro il Sassuolo nella 7^ giornata della Serie A TIM femminile e strappano 1 punto alle neroverdi allo stadio comunale "Enzo Ricci" in un match complicato con tre traverse colpite. Per la sfida contro la formazione neroverde, Rita Guarino conferma la formazione titolare del poker contro il Milan. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate, le nerazzurre in cerca di spazi, trovano un Sassuolo attento e ben disposto in campo: l'occasione più limpida dell'Inter arriva al ventesimo, su calcio d'angolo con il colpo di testa di Van der Gragt che colpisce la traversa. Nella ripresa l'Inter si ridisegna con 4-3-3 dopo gli ingressi di Csiszár e Bonetti e spinge soprattutto sulla corsia di sinistra, sfruttando la velocità di Chawinga. Dopo un'ora di gioco è il Sassuolo però a trovare il vantaggio grazie alla rete di testa di Tomaselli. Le nerazzurre alzano i ritmi alla ricerca del pareggio e sfiorano il gol al 67' con la palla di Chawinga che sfila davanti alla porta e l'intervento di Kresche a togliere il pallone dai piedi di Marinelli. Dieci minuti più tardi, Ajara colpisce la seconda traversa della gara, a cui si aggiunge all'89' Chawinga che chiude il tris di legni. La terza traversa è però un preludio al gol del pareggio che arriva al 92' con l'assist perfetto di Marinelli per Chawinga che segna il suo sesto gol in campionato. Dopo 5 minuti di recupero, si chiude sull'1-1 la sfidaallo stadio comunale "Enzo Ricci", nerazzurre in campo sabato 29 ottobre alle 14:30 per la gara contro la Roma.