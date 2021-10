Sassuolo-Inter, ecco come e dove vederla in tv

L'Inter torna in campo per la 7ª giornata di Serie A. L'appuntamento è per sabato 2 ottobre al Mapei Stadium: alle 20:45 la sfida contro il Sassuolo

Marco Astori

L'Inter torna in campo per la 7ª giornata di Serie A. L'appuntamento è per sabato 2 ottobre al Mapei Stadium: alle 20:45 la sfida contro il Sassuolo.

SASSUOLO-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Sassuolo-Inter si disputerà sabato 2 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

La partita sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal Mapei Stadium. Dopo il match gli approfondimenti e le interviste.

