Le rivali – Sassuolo, Ferrari: “Inter grande squadra, ma noi possiamo fare male a tutti”

Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di sottovalutare l‘Inter, nonostante il periodo non troppo felice attraversato dai nerazzurri. Ferrari, difensore neroverde, ha espresso il concetto molto chiaramente ai microfoni di Sky Sport prima del match del Mapei Stadium:

“L’Inter è una grandissima squadra, con grandi calciatori. Sarà una partita difficile, ma noi possiamo fare male a chiunque. Dobbiamo solo mantenere alta l’attenzione per tutta la partita per portare a casa il massimo risultato. Siamo insieme da tre anni e questo ci aiuta. Ci conosciamo, siamo motivati e vogliamo fare bene. Ogni domenica vogliamo fare più punti possibile. Vedremo più in là dove possiamo arrivare“.

(Fonte: Sky Sport)