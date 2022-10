TS – Sassuolo-Inter gara di Pinamonti. E Dionisi riceve una buona notizia…

Un trasferimento importante il suo, costato circa 20 milioni di euro. Sottolinea infatti il quotidiano torinese: "Una cifra importante. Comprovata dall’ottima stagione disputata a Empoli dopo quella, comunque più che sufficiente, al Genoa, che ha sancito per l’ennesima volta i buoni rapporti tra i due club. Pinamonti in questo inizio di stagione è già andato a segno in due circostanze, l’ultima proprio domenica scorsa nel match vinto in modo rotondo dai neroverdi emiliani contro la Salernitana, che aveva cercato lo stesso centravanti nell’ultima sessione di mercato. Soprattutto si è subito conquistato la stima di mister Dionisi e la maglia da titolare come sostituto di Gianluca Scamacca.