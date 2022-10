Sassuolo-Inter, pagelle CdS: Acerbi non sbaglia nulla, Asllani ancora non pronto

Importante vittoria per l'Inter, che vince 1-2 sul campo del Sassuolo. Migliore in campo, per il Corriere dello Sport, è Edin Dzeko, autore della doppietta decisiva. Molto bene anche Dumfries e Acerbi, che "Assorbe la pressione di Pinamonti, non sbaglia un intervento, governando un reparto con poca protezione". Bocciatura, invece, per Asllani: "Il cambio è inevitabile, non solo perché prende un cartellino giallo dopo 19 minuti. L'Inter sembra ancora un livello troppo alto per l'albanese".