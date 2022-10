Sassuolo-Inter, pagelle TS: Dumfries torna devastante, Bastoni sbaglia ancora

L'Inter torna dalla trasferta di Reggio Emilia con 3 punti fondamentali per riprendere la marcia in campionato. Contro il Sassuolo decide la doppietta di Dzeko, migliore in campo per Tuttosport. Molto bene anche Dumfries, che "torna a essere devastante sulla fascia, confermando di essere tra le poche fonti di gioco interiste". Altra prova opaca per Bastoni: "Sul gol del Sassuolo commette in fotocopia su Frattesi lo stesso errore che aveva fatto su Dybala, accentrandosi anziché andare a marcare l'uomo".