Juve, Kean: “Crediamo nel terzo posto. Poi c’e una Coppa da vincere”

L'attaccante ha segnato il gol vittoria nella gara contro i neroverdi e ha parlato ai microfoni di Skysport

Moise Kean ha segnato il gol vittoria nella gara contro il Sassuolo che vale la conferma del quarto posto e un meno uno in classifica dal Napoli terzo. Il calciatore ha parlato a fine partita ai microfoni di Skysport: "Volevo entrare e far bene per dare una mano alla squadra. In questi ultimi tempi siamo un po' stanchi ma cerchiamo di non mollare per prendere fino all'ultimo tutti i punti a disposizione. Abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo riusciti a portare i punti a casa".