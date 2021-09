Verso Sassuolo-Inter: i 4 titolarissimi di Dionisi, sono intoccabili fin qui

L'approfondimento sulla rosa dei neroverdi verso la prossima gara di campionato contro i nerazzurri, in programma sabato

Quattro titolarissimi del Sassuolo a cui Alessio Dionisi, nuovo allenatore dei neroverdi, non ha mai rinunciato da inizio campionato. Ed è difficile immaginare che i giocatori in questione non scendano in campo nella prossima di campionato contro l’Inter. Ecco quanto evidenziato da sassuolonews.net: “Si tratta ovviamente del portiere Andrea Consigli. Oltre all'estremo difensore neroverde, ci sono altri tre giocatori a comporre la spina dorsale del nuovo Sasol targato Alessio Dionisi. Sin qui sempre titolari, 6 su 6 dall'inizio, anche per il difensore Gian Marco Ferrari, per il centrocampista Davide Frattesi e per l'esterno offensivo Jeremie Boga. Tutti e 4 hanno sin qui hanno sempre fatto parte della formazione titolare. Gli altri, chi per turnover, chi per altre questioni, non ha giocato tutte le gare dall’inizio”, si legge.