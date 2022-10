Sassuolo, Rogerio: “Contro l’Inter buona partita, ma ci è mancata precisione”

L'esterno sinistro brasiliano, autore dell'assist per Frattesi, è tornato sulla sconfitta di sabato contro i nerazzurri

Protagonista del cross che ha portato al gol del momentaneo pareggio di Frattesi, il terzino sinistro Rogerio è tornato sulla sfida di sabato contro l'Inter. Queste le parole rilasciate dal brasiliano del Sassuolo a MondoSportivo Brasil: "Abbiamo giocato una buona partita, ma credo che ci sia mancata più precisione nei tiri per ottenere il risultato che volevamo. Ci abbiamo provato per 90 minuti, ci è mancato il tocco finale sull'ultimo passaggio, abbiamo avuto delle buone occasioni. Sono contento per l'assist, ma lo scambierei volentieri con i 3 punti".