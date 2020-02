Trasferta ostica per la Roma che affronta il Sassuolo di De Zerbi. Fonseca decide di confermare lo stesso undici sceso in campo contro la Lazio. Per i neroverdi Berardi, Djuricic e Boga dietro a Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo: Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo

Roma: Paul Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko