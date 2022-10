Serie A, Sassuolo-Verona 2-1: successo in rimonta firmato Lauriente-Frattesi

Successo in rimonta per il Sassuolo, che batte 2-1 il Verona e torna a vincere dopo due sconfitte. Per gli scaligeri sesto ko consecutivo e situazione sempre più critica. Ospiti in vantaggio dopo soli 2 minuti con Ceccherini, ma i neroverdi reagiscono e trovano il pari con Lauriente al 32'. Nella ripresa il gol di Frattesi decide l'incontro.