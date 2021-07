Satriano: “Emozione enorme giocare con questa maglia. Lautaro? L’anno scorso…”

L'attaccante ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Lugano: soddisfatto per il gol e per il lavoro che il gruppo sta svolgendo.

Martin Satriano, classe 2001, si è sicuramente distinto per una buona prestazione nella sfida contro il Lugano. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una bella partita, stiamo lavorando bene in questi giorni di ritiro. Sono molto contento per il gol e anche per come abbiamo giocato. Per me è un'emozione enorme giocare con questa maglia, accanto a questi campioni: Non lo so neanche spiegare, sono davvero contento. Se mi ispiro a Lautaro? Sicuramente è uno dei migliori giocatori dell'Inter, ad Appiano anche l'anno scorso l'ho osservato da vicino durante gli allenamenti per imparare il più possibile".