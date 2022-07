Satriano: “Empoli grande club. Il ruolo e l’esperienza in Francia…”

“La mia esperienza in Francia? Il campionato francese mi è piaciuto tanto, penso sia di grande livello. Rispetto alla Serie A è più fisico e intenso; in Italia si lavora più sulla tattica, per un attaccante è più difficile perché i difensori ti lasciano meno spazio. Se preferisco giocare esterno in un 4-3-3 oppure in coppia con un altro attaccante? Per me è uguale, sono qui per aiutare la squadra. Posso giocare sia seconda punta che attaccante da solo, non ho problemi. La nazionale uruguaiana? Prima devo pensare all’Empoli, a fare gol ed a giocare buone partite e poi penso che arriverà anche il mio momento con la Nazionale”.