Satriano, esordio con l’Uruguay: “Felicità enorme, ringrazio tutti. È solo l’inizio”

Alessandro Cosattini

La prima volta non si scorda mai. Esordio con la maglia dell’Uruguay questa sera per Martin Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito all’Empoli.

Il baby centravanti su Instagram ha scritto: “Una felicità enorme aver potuto realizzare il mio sogno di giocare con la maglia del mio paese e che sia stato vincendo è ancora meglio. Voglio ringraziare tutti i miei compagni per il sostegno che mi hanno dato e per avermi fatto sentire uno in più. Questo è appena iniziato, c'è molto da imparare e molte cose da lavorare per poter migliorare ogni giorno. Andiamo su Uruguay! SEMPRE”, si legge.