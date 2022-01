Satriano accolto dal ds del Brest. La foto con gli intermediari della trattativa

Il calciatore uruguiano giocherà in prestito fino a giugno al club francese: il momento della firma

L'Inter ha ceduto al Brest, in prestito, Martin Satriano. L'attaccante uruguaiano nei giorni scorsi ha rinnovato con la società nerazzurra e poi è partito alla volta della Francia per la firma, con il club che gioca in Ligue 1. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club interista.