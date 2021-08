Inter, non solo Satriano: un altro giovane sta impressionando Inzaghi

Simone Inzaghi ha potuto osservare molto da vicino diversi giovani provenienti dal settore giovanile nerazzurro

Martin Satriano è stato senza ombra di dubbio la sorpresapiù piacevole dell'estate dell'Inter. Tuttavia, come scrive Tuttosport, l'attaccante uruguaiano non è l'unico giovane che sta ben figurando: "Satriano è tornato con il gruppo. L'attaccante uruguaiano, escluso in via precauzionale contro la Dynamo Kiev, lavora per essere al top della condizione per l'esordio stagionale contro il Genoa. [...] Postilla di merito anche per Mattia Zanotti - che insieme a Satriano e al portiere brasiliano Brazao - è l'unico giovane che continua ad allenarsi - e a ben figurare - con la prima squadra".