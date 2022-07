VIDEO / Empoli, Satriano si presenta ai suoi nuovi tifosi con un gol

Nella prima amichevole estiva, l'Empoli ha battuto per 11-0 il Castelfiorentino. In gol anche l'attaccante di proprietà dell'Inter

Nella prima amichevole estiva, l'Empoli ha battuto per 11-0 il Castelfiorentino. In gol è andato anche il neo arrivato Martin Satriano (min. 2:22). L'attaccante, di proprietà dell'Inter, si presenta ai suoi nuovi tifosi con una rete da 9 puro. Satriano si è trasferito in prestito al club toscano lo scorso 4 luglio nell'ambito dell'affare che ha portato Asllani in nerazzurro.