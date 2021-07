Inter, Satriano impressiona per personalità e tecnica. “Andrà in prestito ma…”

L'ex Primavera, che ha colpito anche un palo esterno, ha impressionato per personalità e tecnica contro il Lugano

Se c'è un nome su tutti che ha brillato nell'amichevole di ieri contro il Lugano è sicuramente quello di Martin Satriano. Il centravanti classe 2001 è stato infatti protagonista di ottime giocate e del gol del pareggio che ha poi portato la gara ai rigori. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "L'ex Primavera, che ha colpito anche un palo esterno, ha impressionato per personalità e tecnica. Magari sarà prestato all'estero per fare esperienza, ma, complici i 5 gol nell'allenamento contro il Sarnico di mercoledì, l'Inter fa bene a seguirlo e a non perderne il controllo".