Satriano, richieste da Belgio e Olanda. Inzaghi frena: fino ai primi di agosto all’Inter

Il giovane attaccante dell'Inter ha ricevuto qualche proposta ma per il momento rimarrà all'Inter poi si vedrà

Nella prima uscita stagionale dell'Inter, contro il Lugano, si è messo in mostra il giovane attaccante Satriano. Lo scorso tra i protagonisti della Primavera di Madonna, ora aggregato alla prima squadra di Inzaghi. Per lui si valuta il futuro, il Cagliari lo avrebbe anche chiesto come parziale contropartita nell'affare Nandez. Ma l'ipotesi è difficilmente percorribile.