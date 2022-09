Satriano, ridotta infrazione al setto nasale: giocherà con una maschera protettiva

Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Martin Satriano: l'attaccante di proprietà dell'Inter, oggi in prestito, dopo la gomitata ricevuta da Cristante durante la sfida di lunedì scorso contro la Roma si è sottoposto a un intervento per ridurre una infrazione al setto nasale. Il gioiellino uruguayano è già tornato ad allenarsi con l'ausilio di una maschera protettiva, e le sue condizioni verranno costantemente monitorate per capire se potrà essere o meno a disposizione per il match contro il Bologna.