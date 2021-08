Inter, cambiate le gerarchie tra i giovani: Satriano resta, Pinamonti e Salcedo…

I nerazzurri, in attesa dell'arrivo di un nuovo attaccante, completeranno il reparto avanzato con il baby uruguaiano

"Quella di oggi dovrebbe essere l'ultima partita, almeno per la stagione in corso, di Pinamonti con i nerazzurri. Il canterano, tenuto appositamente per la sfida contro il Genoa, dovrebbe trasferirsi a stretto giro in prestito, con l'Empoli in pole. Stesso discorso per Salcedo, il cui futuro dovrebbe essere proprio con la maglia del Grifone. Satriano, sia per la stima di Inzaghi, sia per le condizioni tutte da verificare di Sanchez – col cileno ancora in Spagna per delle terapie e atteso ad Appiano la prossima settimana – si è guadagnato la riconferma, anche se molteplici società italiane e straniere non hanno ancora perso la speranza di contrattarlo per questa stagione".